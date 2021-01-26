Заработок украинцев в Интернете увеличился на 35%

Наибольший доход украинцам принесли покупатели из США. Фото: pexels.com

За 2020 год заработок украинцев на онлайн-площадках вырос на 35%.

Пятерка стран, принесли наибольший доход:

- США;

- Канада;

- Нидерланды;

- Литва;

- Япония.

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Наибольший доход украинцам принесли покупатели из США, Канады и Нидерландов. К тому же заработок от продаж в Канаду вырос в 5 раз, сообщил Payoneer.

По сравнению с 2019 годом доход украинских пользователей от клиентов из США увеличился на 36%, из Канады - на 399%, из Литвы - на 72%, из Японии - на 63%.

В течение 2020 году мировой экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.