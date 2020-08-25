Зарабатывать как программист: как без опыта устроиться в ІТ-компанию

В каждой компании есть позиции нетехнических специалистов. Фото: pixabay.com

Работать в IT можно без соответствующего образования, потому что эта сфера требует не только разработчиков и тестировщиков.

В каждой компании есть позиции нетехнических специалистов, рассказывает HR Manager британской компании "Gamingtec" Татьяна Черныш.

"Если у вас образование юриста, журналиста, филолога, маркетолога, экономиста или бухгалтера, то вы можете подавать заявку на соответствующую позицию в IT-компании. В этом случае любой предыдущий опыт работы будет релевантным и покажет ваш уровень компетентности", - говорит Татьяна Черныш в комментарии "Happy Monday".

Можно подать заявку на позицию Sales Manager или Support. В первом случае понадобится умение продавать товары, объяснять клиенту, какие выгоды он получит, приобретя продукт компании, вести переговоры и договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве.

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Для позиции Support достаточно свободно владеть английским языком, говорить и писать понятно и грамотно, быть коммуникабельным и мультизадачным человеком, ведь придется постоянно быть на связи с клиентами и техническими работниками компании.

Еще одно направление деятельности в IТ, который подойдет начинающим - графический дизайн. Для этой позиции достаточно умения работать в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator и знание основ композиции.

Что касается технических позиций, то некоторые компании готовы рассматривать кандидатов без опыта работы в IT. Самый низкий порог вхождения - в Front-end разработчиков и QA-специалистов.

"Молодым специалистам я бы посоветовала пройти обучение на курсах DAN.IT и Projector. Отдельного внимания заслуживают курсы программирования Mate academy: они бесплатные, а после окончания студента еще и трудоустраивают. Замечу только, что обучение в академии продолжается несколько месяцев и занимает полный рабочий день ", - говорит Черныш.

В Украине, по данным сайта ДОУ (поиск работы для IТ специалистов), насчитывается 60 тыс. программистов. Средняя зарплата специалистов 40-45 тыс. грн.