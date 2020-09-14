Запустят государственный онлайн-магазин: что можно будет продать

Запуск откроет для малого и среднего бизнеса рынок с потенциальным объемом 30 млрд грн в год. Фото: unsplash.com

Правительство приняло постановление о введении электронного каталога Prozorro Market.

"Электронный каталог Prozorro Market - это государственный онлайн-магазин, который помогает малому и среднему бизнесу продавать свои товары государству. А учреждениям - покупать товары широкого потребления по выгодным ценам: топливо, канцелярию, компьютерную технику, мебель", - сообщила в Facebook член наблюдательного совета Prozorro.Продажи Светлана Панаиотиди.

По ее словам, Prozorro Market работал в пилотном режиме, и сейчас в нем можно проводить закупки только до 50 тыс. грн. С принятием постановления о порядке формирования и использования электронного каталога состоится полноценный запуск Prozorro Market.

"Это постановление позволит проводить там закупки до 200 тыс. грн, а для заказчиков, занимающих монопольное положение - до 1 млн грн", - говорит Панаиотиди.

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Она утверждает, что это откроет для малого и среднего бизнеса рынок с потенциальным объемом 30 млрд грн в год.

Украинская система публичных закупок набрала 97,05 балла из 100 возможных и заняла 1-е место в Рейтинге прозрачности публичных закупок.