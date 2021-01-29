Запуск рынка земли принесет $50-85 млрд

Окончательное снятие моратория будет стимулировать дальнейшее развитие агробизнеса. Фото: pixabay

Если полностью реализовать реформу рынка земли, в течение следующих 10 лет ее средняя стоимость может вырасти до $4-4,5 тыс. за 1 га.

Такую оценку озвучили на пресс конференции "Дорожная карта земельной реформы в Украине. Развитие экономики".

Эксперт Easy Business Дмитрий Ливч подчеркнул, что пренебрегать такими инвестициями было бы очень недальновидно.

"Запуск полностью либерализованного рынка земли в Украине мог бы принести около $50-85 млрд совокупного прироста ВВП в последующие 10 лет после реформы. Однако предложенная модель, хотя и будет иметь более низкий экономический эффект, все равно заложит фундамент для будущего развития агросектора при условии принятия вспомогательного пакета законодательных инициатив", - отметил Дмитрий Ливч.

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По его словам, окончательное снятие моратория будет стимулировать дальнейшее развитие агробизнеса, который за годы независимости стал одной из ведущих отраслей экономики. Эксперт убежден, что свободный рынок позволит изменить структуру сельскохозяйственного производства и вместо традиционных культур предлагать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

По состоянию на середину августа 69% украинцев опасались, что олигархи могут скупить большинство сельскохозяйственных земель. 61% граждан разделяет мнение, что землей торговать нельзя, ведь это - "ценность украинского народа", говорится в результатах исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.