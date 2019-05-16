Запуск рынка электроэнергии в июле не отразится на тарифах для населения - нардеп Сажко

Народный депутат Сергей Сажко заявил, что после запуска рынка электроэнергии тарифы для промышленности увеличатся лишь на 10%. Фото: Слово и Дело

Тарифы населения после запуска рынка электрической энергии в июле 2019 года не изменятся. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Сажко на своей странице в сети Facebook.

"По оценкам регулятора тарифы для населения с введением рынка не вырастут, а для промышленности увеличатся только на 10%, что меньше уровня инфляции", - отметил Сергей Сажко.

По мнению народного депутата, все игроки рынка готовы к запуску рынка электроэнергии, НКРЭКУ проделала огромную работу по синхронизации законодательства с европейскими нормами, Минэнерго также поддерживает запуск рынка.

"Представители Европейского Энергетического сообщества категорически против каких-либо переносов. Как человек, имеющий непосредственное отношение к работе над Законом, хочу сказать, что он беспрецедентно важен для Украины. Это не просто подтверждение проевропейского выбора страны. Это путь к оздоровлению экономики, это возможность для обновления украинской энергетики, износ которой достигает 80%", - отметил Сергей Сажко.

Как ранее сообщалось, 15 мая в комитете Верховной Раде по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии". Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.