Запрет импорта э/энергии из Беларуси приведет к монополизации энергорынка Украины – глава энергокомитета ВР

Законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси является лоббированием коммерческих интересов - Герус. Фото: Facebook

Запретив украинским компаниям импортировать электроэнергию из Беларуси, Верховная Рада тем самым подыграет стране-агрессору, Российской Федерации.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Он напомнил, что в последнее время компания ДТЭК увеличила закупки российского угля для своих тепловых электростанций.

"То есть у нас есть выбор: импортировать готовую электроэнергию из Беларуси или завозить сюда российский уголь, чтобы работали российские шахты, страны-агрессора", - отметил нардеп.

По его мнению, законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси является лоббированием коммерческих интересов.

"Когда с июля 2019 года у нас был открыт импорт электроэнергии из Беларуси, ее импортировала одна компания – ДТЭК. И никому до этого не было дела. Сейчас, когда и другие компании в этом участвуют, импорт из Беларуси предлагают запретить", - отметил он.

Запрет импорта электроэнергии из Беларуси создаст угрозу монополизации энергорынка и ценового сговора его крупнейших игроков, предупредил Герус.

"В конечном итоге это приведет к повышению цен на электроэнергию для конечных потребителей", - подчеркнул он, добавив, что такой сценарий является недопустимым.