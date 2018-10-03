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среда, 03 октября 2018 21:10

Запасайтесь: какие продукты подорожают до конца года

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Запасайтесь: какие продукты подорожают до конца года
До конца года стремительно будет дорожать свинина и говядина. Цены вырастут на социальный хлеб. Фото: vesti.dp.ua

С начала года активно дорожали овощи борщового набора, мясо и социальный хлеб. Цены продолжат расти дальше, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"До конца года свинина и говядина добавлять по 1-1,5 гривны ежемесячно. Килограмм свинины уже стоит 110 гривен. Дороже, по 127 гривен за килограмм продают говядину. На 10% вырастет цена на социальный хлеб. Правда в следующем году его стоимость не будет меняться. Цена на зерно в мире стабильная", - говорит эксперт.

Отечественные производители подтягивают цены до европейского уровня. Ведь Украина импортирует значительную часть продукции из-за рубежа.

"В Украине гораздо больше налогообложения на продукты питания, чем в Европе. Например, в Польше налог составляет 5%, в Украине - 20%. Кроме того, субсидии, выделяемые украинским аграриям, не доходят до фермеров. Они попадают в карманы крупных агрохолдингов", - объясняет Алексей Дорошенко.

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За год молоко прибавило в цене 30%. В то же время мягкий сыр подешевел на 5%.

"В Польше, странах Прибалтики, Венгрии отдельные молочные продукты стоят дешевле, чем в Украине", - говорит эксперт.

Продукты питания стоят дешевле в тех областях, где больше всего оптовых и розничных сетей. То есть большая конкуренция. На стоимость продуктов также влияет уровень жизни и покупательная способность населения.

Овощи стоят в среднем вдвое дороже, чем осенью прошлого года. Свеклу продают по 5,5-6,5 грн/кг. Капуста стоит 4-5 грн. Стремительно подорожал лук - за килограмм просят 9,5-10,5 грн. В прошлом году цены колебались от 5 до 6 грн. Овощи дорожают из-за сокращения площадей и плохих погодных условий.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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