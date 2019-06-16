Заняла место России: больше всего украинской водки продают Польше

В Польше продолжает расти потребление водки, в отличие от Украины. WineStreet / LiveJournal

В этом году экспорт украинской водки в Польшу вырос на треть и может вырасти еще на 15%

Польша занимает третье место по объемам потребления водки в мире, после США и России. Об этом заявил гендиректор "Bayadera group" Анатолий Корчинский, пишет Новое Время.

"И потребление там, в отличие от Украины, не падает, а растет", - говорит он.

Корчинский добавил, что в Польше есть потребитель с понятным менталитетом. К тому же растет количество украинцеы, которым продукция компании хорошо знакома.

В прошлом году группа компаний увеличила отгрузки водки в Польшу на 30-40%. А по итогам 2019-го планирует нарастить экспорт в эту страну еще на 15%.

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По статистике Государственной фискальной службы, Польша 2019-го превратилась в главного потребителя украинского экспорта, заняв место России.

По итогам первых четырех месяцев года польская доля в зарубежных поставках из Украины впервые превысила российскую: по западному соседу - 7% экспорта, в то время как по северо-восточному - чуть более 6%. Пять лет назад соотношение было 4,9% и 18,2% соответственно.

В Украине минимальные цены на водку повысят на 10,7%, виски, ром и джин вырастут в цене на 7,3%, коньяк на 9,1-9,5%, а вино - 7,4-10,2%.