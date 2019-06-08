Алкоголь подорожает

Цены на алкогольные напитки вырастут. Фото с открытых источников.

В Украине минимальные цены на водку повысят на 10,7%, виски, ром и джин вырастут в цене на 7,3%, коньяк на 9,1-9,5%, а вино - 7,4-10,2%.

Цены вырастут на суррогат и на легальные напитки. В результате "теневая" продукция потеряет свое конкурентное преимущество в цене, сообщают в Минэкономразвития.

Теперь цена за пол-литра водки вырастет с 89,4 до 98,92 грн; вино с 42 до 46 грн; коньяк с 151,66 до 156,6 грн; виски с 179 до 191,5 грн.

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Решение о повышении цен не коснется напитков, и сейчас стоят больше "минимума".

"Принятие и реализация проекта постановления обеспечит приведение размера минимальных цен на алкогольные напитки в соответствие с нормами законодательства; защитит потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и приведет к уменьшению доли теневой экономики", - говорится в пояснительной записке решение Минэкономразвития.

С началом лета начали дешеветь овощи борщового набора. В июне цена упадет на 30%. На рынке уже появились овощи с открытого грунта.