Заместитель генсека ООН ответил, что мешает иностранцам инвестировать в Украину

По словам Ваншельбойма, иностранные инвесторы боятся вкладывать в Украину средства из-за ее низкого кредитного рейтинга. ФОТО: uatv.ua

Инвестиции в инфраструктуру Украины могут заинтересовать иностранных инвесторов. Но на данный момент лишь теоретически.

Такое мнение высказал заместитель генсека ООН Виталий Ваншельбойм в интервью изданию ГОРДОН.

"Это очень сложно. Нужно улучшать имидж страны, а еще работать над такими практическими моментами, как кредитный рейтинг. Сегодня он, к сожалению, ниже так называемого инвестиционного", — отметил Ваншельбойм.

По словам заместителя генсека, на сегодняшний день из-за низкого кредитного рейтинга крупные компании с серьезным капиталом при всем желании прийти в Украину не могут.

"Их инвестиционный комитет зарубит такие проекты, потому что риски считаются выше обоснованных. Даже если мы им скажем: вложите 100 миллионов, через 3 года вернете 130 миллионов. Они на это не пойдут. Риски такие большие, что им лучше получить 105 миллионов, но где-то в Западной Европе. Поэтому привлекать инвесторов надо с умом, со знанием дела находить партнеров, которые могут на это пойти. И создавать для них условия", — объяснил Ваншельбойм.

Одним из таких условий, по его словам, является стабильность в правительстве.

"Они боятся, что сегодня подпишут договор с одним правительством, а завтра придет другое, и все поменяется. Им нужен относительно безопасный доступ к собственным средствам. Они должны знать: если приведут сюда миллиард долларов и заработают на этом, то через несколько лет смогут спокойно вывести эти средства", — говорит заместитель генсека.

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Украина вошла в тройку стран, которые больше других привлекают фондовых менеджеров. Вместе с ней рейтинг возглавили Нигерия и Казахстан. Появление преимуществ в украинской валюте связывают с кадровыми назначениями нового президента Владимира Зеленского и его приверженностью к продолжению реформ в стране.