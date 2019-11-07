Законы о РРО направлены на расширение белой экономики - Верланов

Председатель ГНС Украины Сергей Верланов: "Программное обеспечение от налоговой и его обслуживание будет бесплатным"

Новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель ГНС Украины Сергей Верланов.

"Да, действительно, программное обеспечение должно быть бесплатным, так же, как и его обслуживание... Собственно, этим оно кардинально отличается от ситуации, которая есть на сегодняшний день, и это большой плюс", - заявил Сергей Верланов.

Глава налоговой отметил, что не существует ни одного оппонента этой инициативы.

"На сегодняшний день существует около 400 тысяч кассовых аппаратов, и все бизнесмены, которые ими пользуются, в том числе мелкие предприниматели, которые, например, торгуют подакцизными товарами, они только за", - подчеркнул Верланов.

Кроме того, председатель ГНС отметил указ президента Владимира Зеленского о введении двухлетнего моратория на проверки ФЛП.

"Мы должны развивать и экономику, и систему налогообложения, идти вперед. Конечно, не меняя "упрощенку" по своей сути, но добавляя контроль за всем периметром государственной экономики для того, чтобы бороться с контрабандой и с другими явлениями, которые негативно проявляются все эти годы и не дают нам возможности сделать качественный большой скачок", - заявил Сергей Верланов.

По мнению главного налоговика Украины, главная цель законов о РРО - это расширение белой экономики и уменьшение серой, неучтенной.

"Во-вторых, это, конечно, борьба с контрабандой. И третье - это облегчение жизни бизнеса путем введения программных РРО (регистраторов расчетных операций - ред.), которые являются простыми, дешевыми, быстрее, и любой бизнес может воспользоваться решением, которое ему предлагает государство или решениями, которые бизнес сам себе выберет", - подытожил свое выступление Верланов.

Как сообщалось, Государственная налоговая служба Украины активно сотрудничает с бизнесом, чтобы внедрение новейших регистраторов расчетных операций (РРО) состоялось максимально комфортно.