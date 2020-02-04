Законопроект - правильный: Зеленский против возвращения банков бывшим владельцам

Законопроект, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам, передан в комитет Верховной Рады. Фото: УНН

Президент Владимир Зеленский поддержал законопроект, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам, после того как их признали неплатежеспособными.

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет Верховной Рады, он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что партий в Верховной Раде много. Посмотрим на результаты", - подчеркнул президент, передает "Інтерфакс".

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Зеленский назвал законопроект правильным.

Законопроект, регулирующий вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволяющий возвращать их прежним владельцам, Кабмин подал в парламент 11 декабря 2019 года. В то же время в документе нет согласованной с МВФ нормы, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.