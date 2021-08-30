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вторник, 31 августа 2021 16:45

Заказать сайт и удвоить продажи бизнеса. Как это работает?

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Заказать сайт и удвоить продажи бизнеса. Как это работает?
Интернет-маркетинг развивается очень быстро

Ежегодно мир становится все более цифровизированным. Новые технологии заполонили все сферы человеческой жизни. Это позволяет быть мобильным, идти в ногу с нынешними трендами и избегать лишних трудностей. Особое влияние цифровизация имеет на бизнес в сфере торговли.

Интернет-маркетинг помогает предпринимателям стать успешными и менее зависимыми от внешних факторов. Особенно заметно это стало в период мировой пандемии. На плаву остались те, кто сумел грамотно продвигать свои услуги и товар в интернете. Е-маркетинг способен не только подстраховывать бизнес, он помогает его развивать, привлекать и удерживать больше клиентов, а соответственно в разы увеличивать прибыль. В этом направлении трудно справиться самостоятельно, без привлечения экспертов. Из лучших можно выделить специалистов из компании Rubika. Они ежедневно исследуют ІТ-индустрию, разбираются в том, что сейчас важно, что будет актуальным в будущем. Их адрес: г. Харьков, ул. Конева 4. тел. +38 (067) 934 51 25.

Стоит понимать, что интернет-маркетинг развивается очень быстро. Одни методы и инструменты теряют актуальность, но на их замену сразу приходят новые. Меняются алгоритмы поисковых систем, растет конкуренция. Соответственно нужно периодически обновлять сайт, дизайн, контент, привлекать рекламу. Игнорируя это, уже через год из лидеров на рынке можно превратиться в аутсайдеров.

При этом важно иметь свой уникальный узнаваемый стиль. Трудно угнаться за трендами и не потерять свою индивидуальность. В первую очередь это касается сайта. Владельцы мелкого и среднего бизнеса не всегда предоставляют должное внимание этому. Но в первую очередь от качественного интернет-магазина, удобства использования, его функциональности зависит то, как долго они смогут удерживать своего клиента и привлечь новых, насколько они будут выделять именно их магазин из сотен тысяч других.

Вот почему нужно не пускать все на самотек, а привлечь профессиональных дизайнеров и разработчиков. Команда Rubika реализуют даже самые смелые бизнес-проекты в ІТ-сфере и при этом доведут их к успеху. Хотя компания на рынке всего пять лет, она уже может похвастаться авторитетными клиентами, которые доверили им развитие брендинга их бизнеса, разработку сайтов и меркетинговой продукции.

Rubika имеет более 200 успешных проектов. Среди услуг, которые предлагают есть разработка сайта, его дизайна, наполнения, оптимизация, создание логотипа, собственного стиля, продвижение сайта в сети, реклама, SMM.

Процесс продвижения своего проекта в интернете нельзя назвать быстрым, однако он имеет устойчивый эффект, который рассчитан на перспективу. Грамотный интернет-маркетинг будет постоянно увеличивать популярность бизнеса, его авторитет, конкурентоспособность, прибыль. Поэтому лучше не пренебрегать им, а довериться профессионалам и получать выгоду.

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