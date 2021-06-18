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пятница, 18 июня 2021 14:06

Зафиксировали крупнейший за 10 лет дефицит бюджета

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В 2020 году дефицит госбюджета Украины составил 218 млрд грн. Это самый высокий показатель за 10 лет.

Автор: Елена Луценко
  С начала этого года дефицит бюджета составил 32,5 млрд грн
С начала этого года дефицит бюджета составил 32,5 млрд грн

С начала этого года дефицит равен 32,5 млрд грн, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Для выполнения госбюджета правительство взяло займ в 640 миллиардов гривен. Однако привлекать средства на приемлемых для нас условиях становится все сложнее", - отметил Пацкан.

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В течение января - ноября госбюджет выполнен с дефицитом в 17,2 млрд грн, сообщили в Минфине.

К 2030 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины должен вырасти до более $450 млрд. Это предусмотрено планом Национальной экономической стратегии, который три месяца назад утвердило правительство.

Такая стратегия должна выходить ежегодно на 7% роста реального ВВП.

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Дата
18
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