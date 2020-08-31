Задолженность по зарплатам существенно выросла

В августе задолжали на 8,1% больше. Фото: pixabay.com

На 1 августа задолженность по выплате заработной платы составила 3400,5 млн грн.

Согласно данным Госстата, это на 8,1% больше, по сравнению с 1 июля этого года.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн грн, что на 12,2% больше по сравнению с июлем 2020 года.

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Больше всего задолжали жителям Донецкой - 753,3 тыс. грн, Харьковской - 504,4 тыс. грн, Днепропетровской областей - 446 тыс. грн.

Реальная заработная плата в июле 2020 года, по сравнению с июлем 2019-го, увеличилась на 5,1%.