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пятница, 14 февраля 2020 10:28

Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд

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Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд
Юрий Витренко не получил премию. Фото: УНИАН

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд из-за невыплаты премий за победу над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

"Если предложение разделить поровну выигрыш, полученный от Газпрома, тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят выполнять законы, обязывающие компании не выполнять законы, а выплата зарплаты - закон, то тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что есть верховенство права и мы живем в правовом государстве", - сказал Витренко в эфире телеканала "UА:Первый".

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"Я уже подал иск в суд,никого не пугаю,просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд. Это вопрос принципа, это не вопрос денег", - добавил он.

30 декабря 2019-го в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт о транзите газа. Соглашение заключили на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях.

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