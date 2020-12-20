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воскресенье, 20 декабря 2020 17:22

Зачем украинцам накопительные пенсии - объяснение министра

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Зачем украинцам накопительные пенсии - объяснение министра
Министр пояснила преимущества накопительной пенсии. Фото: Слово и Дело

Украине необходим второй уровень пенсионной системы - накопительный. заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

"Благодаря ему состоится "детенизация" заработков и за 20-25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию", - объяснила.

- Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Что такое второй уровень? Это когда каждый работающий человек и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы, это детенизация: чем больше на моем счету будет денег, тем больше там будет доходность, накапливаются деньги, которые превращаются в ресурс, который идет в финансовые инструменты и, соответственно, идет доходность".

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Подсчитали, что на пенсию можно накопить за 20-25 лет с начала своей работы.

"Тогда отношение средней пенсии к средней зарплате может быть 60%. Сегодня у нас 29%, и будет падать. Человек, уходя на пенсию, становится бедной. Поэтому накопления - это собственность человека, она будет управлять ней, контролировать, может переходить в другой фонд и т.д. ", - подытожила.

Пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов.

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20
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