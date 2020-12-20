Министр рассказала, насколько вырастут пенсии

Лазебная рассказала, насколько повысятся пенсии. фото Facebook

Пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" министр социальной политики Марина Лазебная.

"Программа повышения пенсий будет происходить в следующем году в несколько этапов. Первое - в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым 65 лет и полный стаж. Минимальная выплата увеличивается на 400 грн - сейчас 2000 грн, будет 2400. Затем у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический пересчет в апреле. в июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, повышается на 400 грн, и два перерасчеты минимальных пенсий в связи с прожиточным минимумом - с июля и декабря ", - отметила Лазебная.

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В следующем году нужно сделать индексацию пенсий, добавила.

В течение прошлого года Государственная налоговая служба не регистрировала 11,8 миллиона граждан Украины "активных граждан" - "они не получили ни копейки прибыли".