Министр рассказала, насколько вырастут пенсии

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 279
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2070
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1602
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 531
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 324
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1647
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 585
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 891
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1566
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 846
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 297
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5157
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 774
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
воскресенье, 20 декабря 2020 14:18

Министр рассказала, насколько вырастут пенсии

  Комментировать
Министр рассказала, насколько вырастут пенсии
Лазебная рассказала, насколько повысятся пенсии. фото Facebook

Пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" министр социальной политики Марина Лазебная.

"Программа повышения пенсий будет происходить в следующем году в несколько этапов. Первое - в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым 65 лет и полный стаж. Минимальная выплата увеличивается на 400 грн - сейчас 2000 грн, будет 2400. Затем у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический пересчет в апреле. в июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, повышается на 400 грн, и два перерасчеты минимальных пенсий в связи с прожиточным минимумом - с июля и декабря ", - отметила Лазебная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У кого могут забрать льготные пенсии

В следующем году нужно сделать индексацию пенсий, добавила.

В течение прошлого года Государственная налоговая служба не регистрировала 11,8 миллиона граждан Украины "активных граждан" - "они не получили ни копейки прибыли".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр рассказала, насколько вырастут пенсии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Доцента осудили на 10 лет

По монастырям изымали украиноязычные книги

"Американцы не в восторге от Кличко"

Лавра начала издавать книги

Основали просветительское общество

Открылась посмертная выставка Сергея Подервянского

Король рок-н-ролла получил повестку в армию

Войска НАТО взяли под контроль страну

Самое читаемое
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 1 Просмотров: 16534
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 12312
&quot;Я говорю давай на квартире&quot; - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде
"Я говорю давай на квартире" - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде Просмотров: 9171
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 5688
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах
5
 Просмотров: 5517
Экономика
Шмыгаль назвал будущий бюджет сбалансированным и похвастался сотрудничеством с МВФ
Шмыгаль назвал будущий бюджет сбалансированным и похвастался сотрудничеством с МВФ Просмотров: 72
"Никакого официального действия" - в налоговой жалуются на миллионы неплательщиков
"Никакого официального действия" - в налоговой жалуются на миллионы неплательщиков Просмотров: 423
Министр уточнил, кто и когда получит "карантинные" 8 тыс. грн
Министр уточнил, кто и когда получит "карантинные" 8 тыс. грн Просмотров: 702
В мире возобновился рост торговли
В мире возобновился рост торговли Просмотров: 117
5 неожиданных причин, мешающих сдать жилье в аренду
5 неожиданных причин, мешающих сдать жилье в аренду Просмотров: 666
Больше всего комментируют
5
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
Не тот Вифлеем. Археологи доказывают, что Иисус Христос родился в другом месте
Голосов: 25772
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть