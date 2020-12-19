Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая

12 миллионов украинцев живут без дохода. Фото: Корреспондент

В течение прошлого года Государственная налоговая служба не регистрировала 11,8 миллиона граждан Украины "активных граждан" - "они не получили ни копейки прибыли".

"Мы имеем в записи Единого реестра 44,1 миллиона физических лиц - плательщиков налогов. На территории Украины которая сегодня подконтрольная нам, то мы знаем о 37,6 миллионов человек. Активное население - 15-70 лет - 29,6 миллиона живут на подконтрольных территориях. По данным прошлого года только 11,2 миллиона записей мы видим в реестре - те, кто получил заработную плату. То есть, это и есть реальное количество рабочих мест в 2019 году. Все остальное посчитаем. У нас 11,2 миллиона рабочих мест, 11,3 миллиона пенсионеров. И допустим, которое должно быть нагрузки на фонд оплаты труда для работодателя, чтобы платить пенсии ", - в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

Учитывая среднюю заработную плату и среднюю пенсию, можно понять дефицит Пенсионного фонда в более 40%.

"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 миллиона активных граждан. Они не получили ни копейки прибыли. Кроме того, 4,1 миллиона граждан в течение 10 лет не видны на налоговой карте Украины, ни одного действия в плане выплаты налогов. Это четко демонстрирует то, что у нас на одного работающего два с ложкой ", - подытожил Любченко.

Глава ГНС заявил, что в период с 2004 по 2019 год в Украине количество рабочих мест уменьшилось с 19,2 до 11,2 млн.

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Напомним, в налоговой разработали законопроект для помощи ФОПам.