Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 216
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 774
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 945
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1593
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 549
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 540
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1359
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 765
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 261
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4851
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 288
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 04:44

Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая

  Комментировать
Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая
12 миллионов украинцев живут без дохода. Фото: Корреспондент

В течение прошлого года Государственная налоговая служба не регистрировала 11,8 миллиона граждан Украины "активных граждан" - "они не получили ни копейки прибыли".

"Мы имеем в записи Единого реестра 44,1 миллиона физических лиц - плательщиков налогов. На территории Украины которая сегодня подконтрольная нам, то мы знаем о 37,6 миллионов человек. Активное население - 15-70 лет - 29,6 миллиона живут на подконтрольных территориях. По данным прошлого года только 11,2 миллиона записей мы видим в реестре - те, кто получил заработную плату. То есть, это и есть реальное количество рабочих мест в 2019 году. Все остальное посчитаем. У нас 11,2 миллиона рабочих мест, 11,3 миллиона пенсионеров. И допустим, которое должно быть нагрузки на фонд оплаты труда для работодателя, чтобы платить пенсии ", - в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

Учитывая среднюю заработную плату и среднюю пенсию, можно понять дефицит Пенсионного фонда в более 40%.

"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 миллиона активных граждан. Они не получили ни копейки прибыли. Кроме того, 4,1 миллиона граждан в течение 10 лет не видны на налоговой карте Украины, ни одного действия в плане выплаты налогов. Это четко демонстрирует то, что у нас на одного работающего два с ложкой ", - подытожил Любченко.

Глава ГНС заявил, что в период с 2004 по 2019 год в Украине количество рабочих мест уменьшилось с 19,2 до 11,2 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На помощь бизнесу выделили еще 1,8 млрд грн

Напомним, в налоговой разработали законопроект для помощи ФОПам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 31016
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 18532
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 12555
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9351
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8748
Экономика
Налоговая разработала законопроект на помощь ФЛПам
Налоговая разработала законопроект на помощь ФЛПам Просмотров: 36
Миссия МВФ возвращается в Украину. Работа начнется еще в 2020 году
Миссия МВФ возвращается в Украину. Работа начнется еще в 2020 году Просмотров: 90
Сколько стоит аренда квартиры в новогоднюю ночь
Сколько стоит аренда квартиры в новогоднюю ночь Просмотров: 117
Помощь по частичной безработице: правительство подготовило новый проект
Помощь по частичной безработице: правительство подготовило новый проект Просмотров: 144
Дело "Роттердам +" закрыли
Дело "Роттердам +" закрыли Просмотров: 99
Больше всего комментируют
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Умер последний президент Чехословакии
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
Голосов: 25765
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть