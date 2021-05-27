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четверг, 27 мая 2021 17:35

Зачем нужен закон о внутренней торговле и как это повлияет на цены - мнение министра

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В Украине необходимо принять закон о внутренней торговле. Это поможет снизить цены в магазинах.

"Торговые сети могут делать любую наценку. Навязывать кабальные договоры поставщикам - рассчитываться с ними через 120-180 дней, возвращать продукцию, которая не устраивает. Не ставить товар на прилавок или требовать, чтобы была доплата за полку, применять штрафные санкции к товаропроизводителю ", - рассказал в интервью LB.ua министр аграрной политики Роман Лещенко.

Автор: Елена Луценко
  Закон о внутренней торговле поможет снизить цены в магазинах
Закон о внутренней торговле поможет снизить цены в магазинах

По мнению министра, если не поставить торговые сети в рамки правового регулирования, то цены будут постоянно расти.

"В Европе наша продукция будет дешевле, чем в Украине. Это может привести к гиперинфляции и росту социального напряжения. Нужны понятные торговые правила. Также чтобы Госпродслужба взяла на контроль качество товаров, их сертификацию, маркировку и тому подобное. В этом смысле у нас есть серьезные проблемы", - говорит он.

Министр уверен, что закон найдет поддержку в парламенте.

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"Первое - надо навести порядок во внутренней торговле, второе - сбалансировать ставку налога на добавленную стоимость. Третье - решить вопрос контроля за импортом. Возникает все больше вопросов ввозимой продукции. Я говорю о контрабанде. Это сотни миллионов долларов", - добавил он.

В апреле 2021-го оптовые цены на промышленные продукты выросли на 27,8% по сравнению с показателями прошлого года.
Цены в пределах Украины повысили на 21,8%, на экспорт - на 52,6%, сообщает Государственная служба статистики.

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