В Украине повысили цены на продукты - почти на 30%

В апреле 2021 года оптовые цены на промышленные продукты выросли на 27,8% по сравнению с показателями прошлого года.

Цены в пределах Украины повысили на 21,8%, на экспорт - на 52,6%, сообщает Государственная служба статистики.

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Стоимость напитков, табака и продуктов выросла на 28,4%. В пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 54,7%

Больше всего стоимость подняли на сахар - 68,9%. В частности, внутри страны - на 72,1%.

Автор: ukrstat.gov.ua Данные Государственной службы статистики.

В Украине могут повысить цены на алкоголь. Стоимость бутылки увеличится на 10 грн. Так хотят улучшить здоровье украинцев.