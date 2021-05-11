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вторник, 11 мая 2021 15:11

В Украине повысили цены на продукты - почти на 30%

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В апреле 2021 года оптовые цены на промышленные продукты выросли на 27,8% по сравнению с показателями прошлого года.

Цены в пределах Украины повысили на 21,8%, на экспорт - на 52,6%, сообщает Государственная служба статистики.

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Стоимость напитков, табака и продуктов выросла на 28,4%. В пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 54,7%

Больше всего стоимость подняли на сахар - 68,9%. В частности, внутри страны - на 72,1%.

Автор: ukrstat.gov.ua
  Данные Государственной службы статистики.
Данные Государственной службы статистики.

В Украине могут повысить цены на алкоголь. Стоимость бутылки увеличится на 10 грн. Так хотят улучшить здоровье украинцев.

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