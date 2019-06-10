Забрали лицензию в трех туроператоров

Лицензию забрали у туроператоров, которые не выполняли установленные условия. Фото с открытых источников.

Трем туристическим компаниям аннулировали лицензии.

Такое решение принято из-за игнорирования утвержденных правительством лицензионных условий, сообщил в Facebook замминистра экономического развития Михаил Титарчук.

В список вошли сеть агентств Горячие туры, Лаки-Тур и Дионис-Прага-Украина.

Департамент туризма и курортов Минэкономразвития провел 13 проверок, 3 из которых - внеплановые, по словам Титарчука.

"Оказалось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия", - отметил он.

Еще 7 - выполняют условия частично. Они получили предписания об устранении нарушений.

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Новые лицензионные условия обязали туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение, а также работать максимально открыто в правовом поле.

В Украине по сравнению с прошлым годом отпуск подорожал на 20%. Цена выросла примерно на 1500 грн, рассказала Gazeta.ua менеджер компании "Светлана Тур" Анна Костыря.