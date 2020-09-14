Забери у соседей субсидию: куда обратиться, если они скрывают доходы

После обращения могут проверить правомерность получения соседом субсидии. Фото: unsplash.com

Украинцы могут добиться отмены субсидий для своих соседей, если знают, что последние скрывают доходы.

Такой элемент контроля действует еще с 1 июля 2018 года, рассказал экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"С 1 июля 2018 года действует реестр субсидиантив, который может посмотреть каждый. Если человек там не видит персональных данных, но знает адрес соседа и знает, что он скрывает доходы, то может обратиться", - объясняет Рева в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, после обращения могут проверить правомерность получения соседом субсидии.

"Если эта информация соответствует действительности, субсидию могут отменить. Это элемент контроля", - говорит Рева.

Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи. Их будут проверять в 3 этапа: перед назначением выплаты, при получении выплаты в течение 3 лет после отмены выплаты.