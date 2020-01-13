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вторник, 14 января 2020 20:25

За обучение просят купить косметику: медсестра открыла кабинет красоты

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За обучение просят купить косметику: медсестра открыла кабинет красоты
Жительница города Волновахи Наталья Бутенко в прошлом году открыла косметический кабинет

Жительница города Волновахи Наталья Бутенко в прошлом году открыла косметический кабинет. Деньги на предприятие получила от центра занятости. Об этом она рассказала в интервью Gazeta.ua

"Более 20 лет проработала медсестрой в больнице. Хотелось открыть собственное дело. Сначала практиковалась в масажах. Но еще с детства хотела быть косметологом, - рассказывает Наталья. - Когда работала в больнице, прошла курсы косметологии в Киеве и получила сертификат на деятельность".

Потом стала на учет в Волновахский центр занятости, прошла обучение в Мариуполе, где женщину научили вести бухгалтерию, составлять бизнес - планы и рассчитывать налоги.

"Когда составила и защитила бизнес - план, мне рассчитали сумму пособия, которую высчитали с зарплаты. Вышло немного, где-то около 23 тысяч гривен. На эти деньги я приобрела кремы, оплатила аренду помещения и взяла устройство для обработки инструментов", - говорит Наталья.

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Чтобы привлекать клиентов, начала писать посты по уходу за кожей. Также сотрудничала с маникюршами и парикмахерами.

"Большинство моих клиенток — люди среднего возраста и подростки с проблемной кожей. Приходят на чистки лица, которые стоят в среднем 300-450 гривен, а также маски, пилинги или массажи. Плюс этого бизнеса в том, что работает весь год. Только меняются процедуры. Как потеплеет, идут на антицеллюлитный массаж или омоложение лица", - говорит женщина.

Наталья ежемесячно откладывает средства на развитие. В будущем хочет купить специальную центрифугу и проводить инъекционное омоложение пациентов.

"Должен постоянно учиться. Ежемесячно появляются какие-то новые продукты и средства по уходу за кожей. Компании зовут на семинары. Они чаще всего платные. Иногда просят взять косметики на определенную сумму, иногда заплатить за курс обучения. В среднем курс обойдется в 2-3 тысячи гривен.

Вложения окупились за пол года.

За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начала снижаться. Всего на начало 2020 года в Украине действует 1 876 604 предпринимателей

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