За обмен валюты придется платить: подробности

Предлагают установить сбор в размере 1% от суммы валютной операции. Фото: Depositphotos

В Украине хотят ввести сбор с наличных операций обмена валют. Предлагают установить его на уровне 1% от валютной операции.

В Верховной Раде соответствующий законопроект зарегистрировал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Деньги предлагает направить на развитие спорта, говорится на сайте парламента.

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Дубинский объясняет, что после проведения валютной либерализации некоторые банки позволили клиентам обменивать валюту онлайн. В то же время наличный обмен валют связан с финансовыми рисками.

В условиях значительной конкуренции на рынке иностранных валют это станет дополнительным стимулом банкам создавать условия клиентам, чтобы те обменивали валюту преимущественно в безналичной форме.

В Украине купить валюту можно без паспорта. Однако это не касается тех случаев, когда сумма покупки превышает 150 тыс. грн. По новым правилам, большую сумму долларов заказать нельзя. Клиент может обратиться в отделение банка и купить имеющуюся сумму в иностранной валюте. Если она недостаточна, обратиться в другой банк.