За месяц бюджет получил на 10 млрд грн больше плана. Куда уйдут эти деньги?

Бюджет 2022 года построен на более консервативном прогнозе, чем даже за макропоказатели за 2021 год. Иллюстрация: pixaby.com

Начало года позволяет распорядителям бюджетных средств по-новому спланировать и расходовать заложенное в бюджете.

Какими были доходы и расходы государственного бюджета в январе и выводы после первого месяца, делает руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Дарья Марчак.

Что удалось. Перевыполнить доходы бюджета. В январе в общий фонд госбюджета поступило на 10 млрд грн (13,1%) больше средств от запланированного. Ключевая причина — заниженный уровень прогнозного ВВП, на котором строился бюджет-2022, а не значительные успехи налоговой. Эффект заниженного прогноза ВВП заключается в том, что бюджет 2022 года построен на прогнозе, который более консервативным чем даже макропоказатели за 2021 год.

В 2021 прогноз был 4,5 трлн грн, факт — 5,4 трлн. В этом году прогноз ВВП закладывается на уровне 5,37 трлн, а фактический, по оценке НБУ, будет 6,2 трлн грн. Разница в 800 млрд грн означает значительно большую налоговую базу, а значит, и больше денег в экономике.

Что не удалось. Стимулировать органы власти тратить предусмотренные для них бюджетом средства в срок. Уровень освоения планового финансирования органами власти в январе (по общему фонду) – 75%.

Как выполнен план на январь

По доходам план равнялся 69 млрд грн, по факту получено 78 млрд грн. Расходов планировалось 88,1 млрд грн, израсходовано по факту - 66,2 млрд грн. Плановый дефицит прогнозировался в 22 млрд грн, фактический оказался 9,6 млрд. Наибольшее перевыполнение плана произошло по платежам, связанным с внешней торговлей/рынками.

Эффект от "ресурсного" закона 5600 пока не ощущается

Уплата большей части налогов за январь (когда вступили в силу новые налоговые правила) произойдет в следующие месяцы.

По некоторым поступлениям фискальный эффект можно увидеть только в следующем году (например, уплата минимального налогового обязательства для владельцев земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, состоится в 2023 году за 2022 год).

Эффект от обязательного с января 2022 использования РРО ФЛП 2-4 групп получит не государственный бюджет, а местные общины — если выход предпринимателей на "светлую сторону" действительно произойдет.

Расходы бюджета профинансированы на низком уровне

Невыполнение составляет 21,9 млрд грн. Ключевая причина – традиционно медленные темпы подготовки распорядителями средств необходимых документов. Они должны быть приняты до середины февраля, чтобы Госказначейство смогло профинансировать незащищенные расходы.

По практике прошлых лет большинство распорядителей постараются успеть в последние дни срока. Эта проблема хроническая и приводит к тому, что в конце года Минфину нужно ускоренно профинансировать существенный (в декабре 15-18% в прошлом году) объем годовых расходов.

Это затрудняет финансирование дефицита бюджета, вредит эффективности расходов и создает дополнительные инфляционные и валютные давления в конце года.

Это позволило Минфину не производить активных заимствований в январе. Но на февраль приходятся значительные погашения по долговым выплатам — 55 млрд грн.

Что дальше

В феврале и последующие месяцы можно ожидать продолжения перевыполнения плана доходов бюджета. Как следствие, можно ожидать многочисленные инициативы по увеличению плана доходов и расходов со стороны органов власти. Дополнительные средства пойдут, вероятно, на строительство дорог или "Большую термомодернизацию".

На строительство дорог запланировано 66,7 млрд грн прямых расходов против 141 млрд в прошлом году.

Пенсионный фонд

По плану, бюджет Пенсионного фонда в 2021 году должен быть бездефицитным. Но фактически завершил год с "дырой" в 8,1 млрд грн. В январе дефицит составляет 4,2 млрд грн.

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Ключевые риски

• Замедление экономики вследствие внешних шоков

• Коррекция цен на внешних рынках

• Трудности с финансированием дефицита бюджета во второй половине года из-за низкого спроса на долги правительства со стороны внутренних и внешних инвесторов.

Большинство украинцев считают, что важнее тратить средства государственного бюджета на армию, чем на программу "Большая стройка" президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января.