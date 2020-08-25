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вторник, 25 августа 2020 09:43

За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции

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За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
Штраф за использование ЗD номерных знаков - 170 грн. Фото: pixabay.com

ЗD-номерные знаки не отвечают требованиям ГОСТа. За их использование на правонарушителя ждет штраф или исправительные работы.

В одном из требований ДСТУ говорится, что дорожные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Изготовление 3D -номерных знаков предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака, пишет в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Согласно Правилам дорожного движения, водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов.

Штраф за использование ЗD-номерных знаков - 170 грн. За совершение такого же правонарушения в течение года - штраф 255 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 час., с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Для водителей запустили сервис оперативных сообщений о штрафах. Проверить нарушения можно через Telegram, приложение в смартфоне или на сайте Министерства внутренних дел.

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Дата
25
августа

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