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вторник, 05 января 2021 17:10

За электроэнергию платим 3 коп. - эксперт о повышении тарифов

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За электроэнергию платим 3 коп. - эксперт о повышении тарифов
Подорожание больше всего задело людей, которые пользуются электроотоплением. Фото: unsplash

Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения было в апреле 2017 года. То есть 4 года они не менялись, - говорит Gazeta.ua эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По его словам, в тарифе на электроэнергию заложена в основном стоимость ресурса - угля, ядерного топлива.

"Кроме этого, дополнительные расходы на амортизацию, в которых нуждаются атомные, тепловые, гидроэлектростанции. Выросла стоимость горюче-смазочных материалов, бензина, дизеля, которые используют эти компании. В 2017 - 2019 годах повышались зарплаты. Соответственно должны подтягиваться и тарифы", - объясняет Юрий Корольчук.

Подорожание электроэнергии для населения хотели запустить еще 2 года назад.

"В прошлом году обещали поднять тарифы с апреля, но начался коронакризис. В декабре прошлого года приняли окончательное решение. Но сделали это спонтанно. Надо было предупредить население минимум за 3 месяца. И не посередине отопительного сезона", - убежден эксперт.

По его мнению, подорожание больше всего задело людей, которые пользуются электроотоплением. Они платили по льготному тарифу 90 коп. за 3 тыс. кВт-час. Сейчас его отменили.

"Льготным тарифом до 100 киловатт пользовалась где-то треть населения. Эти люди не имеют электрического чайника, микроволновки, кондиционера. Только телевизор, лампочки и зарядку на мобильный телефон", - говорит Корольчук.

Он объясняет, что из нынешних 1,68 грн - 1,65 - это стоимость транспортировки. То есть за саму электроэнергию население платит 3 коп.

"Объективно, стоимость производства не учитывается в тарифе. Полностью оплачиваем только транспортировку. Наш тариф на электроэнергию остается самым низким в Европе. После нас идет Болгария - 4,2 гривны. Тариф 1,68 гривны будет действовать до 31 марта. Затем его пересмотрят. Может, снова сделают несколько. Но стоимость электроэнергии однозначно будет расти", - добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость электроэнергии ночью будет ниже

Он убежден, что повышение тарифов - правильный шаг. По его словам, без него будем скатываться в энергетический коллапс.

"Населению придется пересмотреть расходы. Будут люди, которые способны платить за коммунальные услуги. Другие начнут в чем-то себя ограничивать. Реже ходить в кино, покупать мясо. Части населения государство будет давать субсидию. Где брать деньги - открытый вопрос. Средства бюджета уже предусмотрены на другие расходы, объемы электроэнергии. Расходы надо будет пересматривать", - говорит Юрий Корольчук.

Еще одной проблемой он считает долги населения.

"Не все получат субсидии. Минрегион ориентировался на цифру 90 миллиардов гривен всех долгов за коммунальные услуги. Но когда считали с повышением тарифов на электроэнергию, то называли цифру 110-120 миллиардов гривен. Закономерно, что люди не смогут платить. Вместе с тарифами должен расти уровень доходов населения", - говорит эксперт.

По его словам, на цену товаров и услуг отмена льготного тарифа не повлияет. Он объясняет, что электроэнергию население использует для бытовых нужд, а не для производства. На стоимость товаров влияют тарифы для промышленности.

Если использовать двухзонный счетчик, стоимость электроэнергии с 23:00 до 7:00 вдвое ниже. Однако, мысль о существенной экономии с помощью прибора эксперт называет мифом.

"Двухзонный счетчик выгоден тем, кто использует электроотопления. Можно еще включать ночью стиральную, посудомоечную машину, бойлер. Больше в это время ничего не используешь. Экономия будет незначительная", - отметил Юрий Корольчук.

28 декабря правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения. Она составляла 90 коп. за первые 100 кВт-час. С января 2021 года украинцы будут платить по единому тарифу 1,68 грн.

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