За что украинцы задолжали больше всего и какое наказание им грозит

Всего в реестре должников насчитывается более 2 млн человек. Фото: pixabay

За год количество должников выросло на 300 тыс. украинцев. Это 18% тех, кто не вовремя оплачивает свои обязательства.

Всего в реестре должников насчитывается более 2 млн человек, говорится в данных "Опендатабот".

В 2020 году больше всего должников появилось в следующих категориях:

- Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг. Количество должников выросло на 36% за год - это 57 тыс. человек.

- Взыскание средств. К этой категории относятся невозвращенные кредиты. Количество должников за год выросло на 24% - это 150 тыс. человек.

- Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Количество должников выросло на 22% за год. Составляет 96 тыс. человек.

- Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях. Прирост количества должников составляет на 21% за год - 70 тыс. человек.

"Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, увеличения процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям. Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке", - говорится в сообщении.

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Какие ограничения возможны из-за попадания в реестр должников:

- Запрет на выезд из страны.

- Блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета.

- Запрет на продажу/покупку авто и недвижимости.

- Взыскание задолженности со всех официальных доходов.

В Украине планируют создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию для защиты потребителей. В ВР зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают создание инспекции, которая должна осуществлять государственный контроль за стандартами и нормами в сфере ЖКХ.