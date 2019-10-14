За борьбу с бедностью: назвали нобелевских лауреатов по экономике

Лауреатами премии госбанка Швеции стали Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер. Фото: DW

Американские экономисты Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер и французско-американская исследовательница Эстер Дюфло стали лауреатами Нобелевской премии по экономике.

Об этом объявили в Стокгольме. Премию присудили за разработку "экспериментальных подходов к борьбе с глобальной бедностью", сообщает "Радио Свобода".

Банерджи - уроженец Индии, профессор Массачусетского технологического института. Дюфло работает в этом же институте, она жена Банерджи и его бывшая аспирантка. Кремер - научный консультант в Институте инноваций для борьбы с бедностью, штат Коннектикут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Машина для смены подгузников и температура гениталий: за что вручали Шнобелевскую премию-2019

Премию по экономике основал Банк Швеции в 1969 году. Объявлением ее лауреатов официально завершается "Нобелевская неделя".

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию

Размер премии в каждой номинации - 9 млн шведских крон - около $913 тыс.

Ежегодная "нобелевская" неделя началась в Стокгольме 7 октября присуждением премии по медицине. Ее получила международная команда ученых - исследователей клеток Уильям Кейлин и Грегг Семенс из США, а также их британский коллега Питер Рэтклифф. Ученых отметили за исследование того, как клетки приспосабливаются к различному содержанию кислорода в воздухе. Нобель по химии достанется ученым Джону Гуденофу, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино "за разработку литий-ионных батарей". По физике - канадцу Джеймсу Пиблсу и швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Келозу. Нобелевский комитет оценил вклад Пиблса за теоретические открытия в физической космологии, а Майор и Келоз стали первооткрывателями экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польский автор украинского происхождения Ольга Токарчук, а за 2019-й - австриец Петер Хандке. Премию мира в этом году получает премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед. Он вместе с президентом Эритреи Исайясом Афеверки разработал принципы мирного соглашения между их странами.