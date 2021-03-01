За 2020 год украинцы накопили на 50% больше долгов за коммуналку

Открыто более 342 тыс. производств за неуплату коммунальных услуг. Фото: unsplash.com

В 2020 году было открыто более 342 тыс. производств за неуплату коммунальных услуг. Это на 50% больше, чем в 2019-м.

Большинство коммунальщиков, стягивающих деньги, - учреждения, которые поставляют отопление, сообщает "Опендатабот".

В топе коммунальных предприятий, которым должны украинцы: КП "Харьковводоканал" с показателем 12 378 долгов, КП "Жилкомсервис" - 11 976 долгов, и ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго" - 9 595 долгов.

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"Человек признается должником по оплате коммунальных в судебном порядке, по коммунальным предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы", - объяснили в Опендатабот.

Человеку, попавшему в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. В то же время коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке.

После отопительного сезона для украинцев подорожает горячая вода, отопление и электроэнергия. Могут также возрасти цены на газ.