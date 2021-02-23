Рассказали, какие коммунальные тарифы подорожают с апреля

Правительство анонсировало введение годовых тарифов на газ. Фото: pexels.com

После отопительного сезона для украинцев подорожает горячая вода, отопление и электроэнергия. Могут также возрасти цены на газ.

Правительство анонсировало введение годовых тарифов на газ. На них украинцев планируют перевести по умолчанию. Таким образом Кабмин хочет оставить стоимость газа на уровне 6,99 грн/куб.м до конца года, пишет Obozevatel.

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Тариф на электроэнергию, вероятно, будет расти уже с 1 апреля. Сначала Кабмин планировал повысить цены для тех, кто тратит более 300 кВт*ч в месяц, теперь хотят для тех, кто тратит более 500 или даже 1000 кВт*ч.

Если сумма, начисленная поставщиком коммунальных услуг, окажется завышена, то потребитель сможет получать от него компенсацию в десятикратном размере от избыточной суммы платежки.