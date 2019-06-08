YanAir запретили полеты: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1179
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3898
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 41205
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2034
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3096
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5571
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3654
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
7
3
3
9
5
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1953
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4059
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 144
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 12:17

YanAir запретили полеты: подробности

  Комментировать
YanAir запретили полеты: подробности
В компании пообещали не отменять полеты. Фото: Airlines Inform

Компании YanAir временно лишили права на авиаперелеты.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.

Фирма может возобновить работу после устранения недостатков.

На странице YanAir в Facebook заявляют, что все рейсы выполнят в соответствии с расписанием.

"Авиакомпания не отменяет рейсы! Все обязательства перед пассажиром будут выполнены!" - заявили представители авиаперевозчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ryanair и Wizz Air распродают билеты по невероятным ценам

В YanAir обещают устранить недостатки.

"Авиакомпания ожидает восстановления действия сертификата в ближайшие дни", - пишет пресс-служба.

Госавиаслужба предупредила клиентов YanAir Airlines, что в ходе проверки выявила ряд нарушений, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. Сертификат авиакомпании приостановлено до устранения недостатков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «YanAir запретили полеты: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Восстановили судоходство на Днепре

Презентовали пылесос с ручным приводом

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 44371
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 20927
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 4 Просмотров: 19477
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 16255
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 13204
Экономика
Новые тарифы: сколько будем платить за газ
Новые тарифы: сколько будем платить за газ Просмотров: 1890
Лопнули два банка
Лопнули два банка Просмотров: 1287
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 6777
Сколько стоит отдых на самых популярных курортах Украины
Сколько стоит отдых на самых популярных курортах Украины
 Просмотров: 2619
Позиция НКРЭКУ не угрожает запуску рынка электроэнергии с 1 июля - эксперт
Позиция НКРЭКУ не угрожает запуску рынка электроэнергии с 1 июля - эксперт Просмотров: 63
Больше всего комментируют
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
4
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
2
Убийцам Гандзюк вынесли приговор
Голосов: 20696
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua