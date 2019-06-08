YanAir запретили полеты: подробности

Компании YanAir временно лишили права на авиаперелеты.
"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.
Фирма может возобновить работу после устранения недостатков.
На странице YanAir в Facebook заявляют, что все рейсы выполнят в соответствии с расписанием.
"Авиакомпания не отменяет рейсы! Все обязательства перед пассажиром будут выполнены!" - заявили представители авиаперевозчика.
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В YanAir обещают устранить недостатки.
"Авиакомпания ожидает восстановления действия сертификата в ближайшие дни", - пишет пресс-служба.
Госавиаслужба предупредила клиентов YanAir Airlines, что в ходе проверки выявила ряд нарушений, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. Сертификат авиакомпании приостановлено до устранения недостатков.
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