YanAir запретили полеты: подробности

В компании пообещали не отменять полеты. Фото: Airlines Inform

Компании YanAir временно лишили права на авиаперелеты.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании YanAir Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.

Фирма может возобновить работу после устранения недостатков.

На странице YanAir в Facebook заявляют, что все рейсы выполнят в соответствии с расписанием.

"Авиакомпания не отменяет рейсы! Все обязательства перед пассажиром будут выполнены!" - заявили представители авиаперевозчика.

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В YanAir обещают устранить недостатки.

"Авиакомпания ожидает восстановления действия сертификата в ближайшие дни", - пишет пресс-служба.

Госавиаслужба предупредила клиентов YanAir Airlines, что в ходе проверки выявила ряд нарушений, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. Сертификат авиакомпании приостановлено до устранения недостатков.