WOG и ОККО заподозрили в очередном сговоре

В антимонопольном ведомстве отметили, что анализ еще продолжается и перечень ответчиков может расширяться. Фото: ukr.media

АМКУ обвинил компании "Надия", WOG и ОККО в согласованных антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа в конце лета 2017 года.

"В качестве ответчиков 26 декабря 2017 года привлекли семь юридических лиц, входящих в группу "Надия", три юридических лица, входящие в группу WOG, и два юридических лица, входящие в группу ОККО", - говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

При рассмотрении дела было проведено 10 внеплановых выездных проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на газовом рынке.

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Также были направлены требования о предоставлении информации 72 субъектам хозяйствования и органам власти, консалтинговым агентствам и торговым биржам.

В антимонопольном ведомстве отметили, что анализ еще продолжается и перечень ответчиков может расширяться.

В последние недели августа 2017 года автомобильный газ в Украине рекордно подорожал. Цены достигли 16,49-16,99 грн/л. По словам экспертов, ситуация возникла из-за дефицита горючего. С начала сентября цены на сжиженный газ снизились. 29 августа АМКУ объявил о начале расследования ситуации резкого подорожания сжиженного газа.