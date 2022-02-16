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среда, 16 февраля 2022 10:20

Взять Лукашенко за калий: что происходит с транзитом белорусских удобрений через Украину

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  Порт Ника-Тера в Николаеве. Фото: Agrologistyka.in.ua
Порт Ника-Тера в Николаеве. Фото: Agrologistyka.in.ua
Единственным вариантом для белорусских калийных удобрений после запрета транзита через Литву остается Украина. В этом заинтересован морской порт Дмитрия Фирташа в Николаеве. Впрочем, в Правительстве колеблются и изучают возможность присоединения к антибелорусским санкциям. Риск – встречная дестабилизация белорусами рынка топлива.

Главный экспортный товар Беларуси – калийные удобрения. Наш северный сосед продает их на $2,5 млрд. ежегодно и занимает 20% мирового рынка.

Ранее почти весь объем экспортировался через литовский порт Клайпеда. Впрочем, 1 февраля Литва присоединилась к санкциям против режима Лукашенко и запретила транзит по своей территории.

Это нанесло сильный удар экономике Беларуси. Вывозить достаточные объемы удобрений через российские порты невозможно, поскольку там не хватает свободных мощностей. Поэтому белорусы попытались переправить калий транзитом через Украину – последнее окно возможностей.

Это значительные объемы, позволяющие всей украинской логистической цепочке (железная дорога, морские терминалы. - Gazeta.ua) зарабатывать дополнительно более 150 млн долларов ежегодно. Это также дает в руки Киева сильный козырь, с помощью которого можно обеспечить стабильность поставок из Беларуси топлива и повысить уровень политической лояльности северного соседа.

Однако принципы европейской интеграции требуют от Украины проявить солидарность с Литвой и общей политикой санкций против режима Лукашенко. Каким путем пойдет правительство?

Ограничение транзита – первый шаг

Лукашенко недавно заявил, что Украина отказалась от импорта калийных удобрений из Белоруссии. Причем сделал он это в разговоре с экс-спикером Верховной Рады Украины Александром Морозом, что вызвало удивление.

Несмотря на то, что соответствующего официального решения еще нет, по информации источников Gazeta.ua, украинское правительство действительно в последние несколько недель активно изучает возможности присоединения к санкциям и полный запрет транзита белорусского калия.

"В правительстве также ведется изучение альтернативных источников поставок калийных удобрений в Украину и связанные с этим риски", – сообщил источник.

15 февраля в этом направлении был сделан первый весомый шаг. Укрзализныця запретила транзит продукции "Белорусская" в направлении ряда европейских стран.

В Минифраструктуре сообщили, что это произошло в результате отказа работать с этим грузом одного из крупнейших украинских стивидоров. В то же время поступления белорусского калия в другой порт – "Ника-Тера" в Николаеве продолжаются.

Поскольку на белорусский калий наложены американские санкции, крупные стивидорные компании взвешивают риски и не всегда соглашаются иметь с ними дело. Этим и была предопределена конвенция Укрзалізниці.

Риски для Украины

Между тем, на украинском рынке прорабатывают разные варианты развития событий. Опрошенные нами эксперты считают, что даже в случае запрета всего транзита белорусского калия по железной дороге, какого-то значительного негатива украинская экономика не испытывает.

"По первой информации точно не понятно, запретила ли Укрзализныця только транзит белорусского калия, или также и ввоз на территорию Украины. Впрочем, в любом случае, у украинских потребителей остается возможность завозить эту продукцию из той же Беларуси на территорию Украины автомобилями. Это в 2-3 раза удорожает логистические расходы, но в нынешних сложных условиях, возможно, белорусы будут компенсировать это снижением цены", - рассказывает в комментарии Gazeta.ua Сергей Рубан, директор по маркетингу и развитию новых продуктов "Украинские минеральные удобрения"

Рубан оценивает потребности Украины в чистых калийных удобрениях на уровне около 200 тысяч тонн в год.

Значительная часть калия в действующем веществе попадает в украинские аграрии в виде комплексных удобрений NPK. При этом он не считает, что белорусский калий для Украины безальтернативный.

"Уже небольшие партии калийных удобрений поступали в Украину из Узбекистана, есть возможность также покупать в Иордании, Израиле, Канаде и даже Германии. Правда, стоимость таких удобрений будет дороже", - рассказывает Рубан.

Острой потребности в хлористом калии у украинских аграриев перед посевной в этом году уже нет, поскольку они успели закупить его раньше.

Определенные потери могут понести агрохолдинги, которые закупают удобрения в большом количестве, но на будущую посевную у них запасы уже сформированы, - рассказывает другой собеседник Gazeta.ua. Впрочем, основной потребитель белорусского калия в Украине не аграрии, а "Сумыхимпром" и другие производители комплексных удобрений.

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Бензиновая зависимость

Если Украина в экономических отношениях с Белоруссией получила козырь в виде безальтернативного "окна" транзита калия, то Минск крепко держит нашу страну за бензобак.

По данным консалтинговой группы "А-95", в 2021 г. совместно на Беларусь и Россию пришлось около 5 млн т, или 62% всего украинского рынка дизельного топлива. Кроме того, по итогам года РБ заняло 44% рынка бензина. А после прекращения поставки топлива из Литвы эта доля значительно выросла.

"Презедент Беларуси уже говорит прямым текстом – Беларусь с Россией перекроют поставки нефтепродуктов в случае эскалации. А это два литра дизтоплива из трех потребляемых в Украине каждый второй литр бензина", - отмечает в комментарии Gazeta.ua директор "А-95" Сергей Куюн.

Вполне вероятно, что в случае присоединения Украины к санкциям против калийных удобрений Беларусь попытается дестабилизировать рынок топлива. Поэтому перед украинским правительством сложный выбор. Другое дело, если частные стивидоры в морских портах сами откажутся возделывать белорусский груз.

Автор: Андрей Муравский
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