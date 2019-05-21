Взять кредит станет сложнее: что изменится с 1 июля

С 1 июля банки будут проверять кредитный риск через кредитный реестр НБУ. Фото: Бизнес портал

Украинцам станет сложнее взять кредит. С 1 июля банкиры будут проверять кредитные риски заемщиков через кредитный реестр Нацбанка.

Сначала это будет работать в тестовом режиме. С 1 декабря станет обязательным, сообщили в пресс-службе НБУ.

Соответствующее постановление Нацбанка обязывает банки учитывать данные из реестра при расчете кредитного риска. В реестре будет информация о выданных кредитах, сроки погашения и имеющиеся долги заемщиков.

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Кредитный риск рассчитывается при выдаче любого кредита. Финансисты оценивают возможности погашения кредита, стоимость залогового имущества. Заемщиков оценивают по 10 классам. Если они получат достаточное количество баллов, могут оформить кредит. Иначе им будут отказывают в этом.

Так, до 1 июля банки не обязаны учитывать данные из кредитного реестра. Далее это станет обязательным требованием. Благодаря такому нововведению кредитования в Украине станет менее рискованным. Заемщики будут пытаться как можно быстрее рассчитаться с долгами, чтобы иметь хорошую кредитную историю. В то же время получить кредит станет сложнее. Банкиры чаще будут отказывать в этом.

В прошлом году заработал единый кредитный реестр Нацбанка. Туда вносят информацию о заемщиках, которые задолжали от 100 минималок - 417 700 грн. Должники не смогут оформить новый кредит, пока не погасят задолженность.