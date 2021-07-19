Выросли цены на курятину: сколько стоит килограмм

В Украине за месяц на 5% подорожала курятина. Производители продают ее по 55,99 грн/кг. В июле прошлого года мясо кур стоило на 16% меньше.

Автор: Елена Луценко В Южном регионе Украины курятина самая дорогая - 61,79 грн/кг

Средняя цена килограмма кур зависит от региона. В восточных областях - 51 грн; в западных - 51,61 грн; в северных - 57,13 грн; в южных - 61,79 грн; в центральных - 58,4 грн. Об этом сообщает Минагрополитики.

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В мае прогнозировали подорожание курятины на 20%. Главной причиной эксперты называют рост цен кормов. Поголовье птицы в Украине за год сократилось на 6%. По состоянию на 1 мая составило 195,3 млн голов, сообщает Госстат. Снижение стоимости зерна и масличных не прогнозируют. Цены на новый урожай достаточно высокие из-за мировых тенденций. В правительстве обсуждают увеличение налогового давления на птицефабрики. Это еще один фактор, который негативно скажется на отрасли и может привести к дальнейшему закрытию птицефабрик. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.