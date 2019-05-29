Выросла на 1 евро: какие зарплаты получают украинцы

По стране самые высокие зарплаты получают в Киеве - в среднем 15 870 грн. Фото: Зеркало недели

В апреле средняя зарплата в Украине выросла на 0,3%, или на 32 грн. Составляет 10 269 грн.

В то же время темпы роста средней зарплаты замедлились более чем 25 раз, передает Госстат.

В годовом измерении средние выплаты в апреле выросли на 21,1%.

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Самую высокую среднюю зарплату получали программисты - 20 500 грн. В прошлом месяце крупнейшие выплаты имели работники финансовой и страховой отраслей. В апреле размер заработной платы последних сократился на 3% - до 19 830 грн.

По стране самые высокие зарплаты получают в Киеве - в среднем 15 870 грн. Самые низкие - в Херсонской области - 7695 грн.

В Украине с 1 января 2019-го минимальная зарплата выросла с 3723 до 4173 грн. В то же время в декабре прошлого года средняя зарплата составляла 10 573 грн. В апреле 2019-го она составила 10 269 грн.