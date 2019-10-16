Вырос импорт и экспорт Украины со странами ЕС

В Украине продолжает расти импорт и экспорт со странами ЕС. Фото: JKL

В январе-августе 2019 экспорт товаров из Украины в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,5% - до $13,984 млрд и составил 42,3% от общего объема экспорта товаров из нашей страны.

Импорт товаров в Украину с ЕС за этот период вырос на 8,8% - до $16,152 млрд и составил 41,6% от общего объема импорта товаров в нашу страну. Об этом сообщила пресс-служба Госкомстата.

Согласно приведенным данным, в разрезе стран крупнейшими получателями товаров из Украины стали Китай (7,1%), Польша (6,8%) и Россия (6,6%). Крупнейшими поставщиками товаров в Украине стали Китай (14,7%), Россия (12,7%) и Германия (10,3%).

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Также сообщается, что экспорт товаров из Украины в Россию за восемь месяцев этого года сократился на 11,2% - до $2,175 млрд долларов, импорт из России - на 3%, до $4,939 млрд.

Торговля - одна из самых востребованных профессиональных сфер в Украине. Количество вакансий и резюме растет ежемесячно.