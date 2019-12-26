Выпустили металлическую монету номиналом 10 грн

26 декабря в обращение вошла новая памятная монета номиналом 10 грн. Нацбанк Украины выпустил ее тиражом 1 млн экземпляров.

Монета посвящена многоцелевом полноприводном автомобилю украинского производства КрАЗ 6322 "Солдат". Этот грузовик предназначена не только для армии, но и участвует в миротворческих миссиях ООН.

Диаметр особой монеты, выполненной на основе цинкового сплава с никелевым покрытием - 30 мм. Купить десятку можно как в специализированных точках продаж сувенирной продукции, так и через форму онлайн-заказа непосредственно на сайте Нацбанка.

Автор: bank.gov.ua На сайте Нацбанка появилось подробное описание монеты КрАЗ 6322 "Солдат"

В зависимости от модификации, мощность турбированного дизельного двигателя составляет от 300 до 400 л.с. Вес КрАЗ-6322 составляет почти 13 т, грузоподъемность - 12 т.

Нацбанк ввел в обращение монету номиналом 5 грн. На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий.