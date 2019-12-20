В обращении появились металлические 5 грн

20 декабря Нацбанк ввел в обращение монету номиналом 5 грн.

На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий, передает пресс-служба регулятора.

Бумажными банкнотами номиналом 5 грн будут пользоваться параллельно с монетами. Принудительно изымать купюры не будут. Они исчезнут постепенно через естественный износ.

Автор: НБУ На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий.

Во втором квартале 2020-го появится монета номиналом 10 грн. С апреля 2018 года украинцы пользуются металлическими гривнами номиналом 1 и 2 грн.

"Монеты служат 20-25 лет. Бумажные купюры - в среднем 1-2 года. Их нужно постоянно печатать, обновлять и сохранять", - говорит директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

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Также 20 декабря в обращении появилась обновленная банкнота номиналом 50 грн. По сравнению с купюрами старого образца имеет усовершенствованную защиту. Следует дизайну обновленных 20, 100, 500 и 1000 грн.

Обновленная банкнота 200 грн в Украине появится 25 февраля 2020 года. Будет иметь усиленную защиту. В частности, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствовано ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, использовано два инновационные защитные элементы.