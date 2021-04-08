Выплаты по безработице будут предоставлять после многоуровневой проверки: детали

Чтобы определить, имеет ли украинец право на пособие по безработице, информацию о нем будут проверять в несколько этапов и в разных органах власти.
Такие требования устанавливает соответствующий приказ Минфина, который вступил в силу с 6 апреля, пишет "Обозреватель".
Согласно документу, проверку данных по каждому безработному осуществляет Министерство финансов. Сам процесс заключается в сравнении данных о лицах, получающих пособие по безработице или претендующих на ее получение.
Будут проверять информацию, предоставляемую:
- Государственной службой занятости;
- Государственной налоговой службой - по доходам лица, потерявшего работу, даты принятия и увольнения с работы;
- Министерством внутренних дел - по утерянных и недействительных паспортах, информацию о действующем паспорте и идентификационном налоговом номере;
- Министерством юстиции - относительно смерти физлица и его регистрации в качестве ФЛП;
- Министерством образования и науки - информации об образовании безработного;
- Министерством социальной политики - касательно получения денежной госпомощи;
- Пенсионным фондом - по получению безработным пенсий по возрасту, за выслугу лет, а также данных по уплате ЕСВ.
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Подтверждение права гражданина на получение пособия по безработице будет происходить в три этапа:
- на первом устанавливается фамилия, имя, отчества лица, проверяется наличие у него паспорта и ИНН;
- на втором этапе уполномоченные должностные лица Минфина проверят достоверность персональных данных безработного, установленных на первом этапе, а также сверяют информацию о смерти в соответствующем Реестре актов гражданского состояния;
- третий этап предусматривает проверку правомерности предоставления выплат по безработице.
На последнем этапе чиновники Минфина проведут сверку информации о: трудоустройстве лица, назначении ему других денежных государственных выплат, обучении безработного для получения высшего и профессионального образования в стационаре, получении пенсии по возрасту, регистрации безработного как ФЛП.
Если хоть один из перечисленных выше случаев будет установлен, оказание помощи по безработице будет признано неправомерным с соответствующими последствиями.
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