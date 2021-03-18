Выплаты ФОПам по 8 тыс. грн могут восстановить

Правительство планирует реагировать в случае усиления карантинных ограничений. Фото: pixabay

В случае ужесточения карантина правительство может восстановить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году.

К их перечню относятся и выплаты ФОПам по 8 тыс. грн, цитирует министра экономики Игоря Петрашко "РБК-Украина".

"Понятно, что мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все-таки отдельные карантинные зоны", - сказал министр.

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Он добавил, что большинство областей нормально работает.

"Однако, у нас все программы, наработанные в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений продолжаться", - заверил Петрашко.

В течение 2020 года больше всего выросло количество ФЛП в сферах доставки, ІТ и домашней прислуги.