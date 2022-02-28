Выплата пенсий и зарплат: Минфин успокоил украинцев

Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты – Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

Все граждане Украины получат зарплату и социальные выплаты. Макрофинансовой стабильности Украины и бюджету ничего не угрожает.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в Facebook.

"В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ производят все необходимые платежи. Уверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты", - написал он.

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Министерство финансов и подчиненные ему ведомства работают в режиме военного времени, заверил министр.

"Сейчас мы функционируем 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Мы будем информировать вас о состоянии дел и принятых нами решениях", - написал Марченко.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.