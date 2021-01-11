ВВП в 1-м квартале упадет на 3%: прогноз Минэкономики

Падение ВВП может достичь 3%. Фото: pexels.com

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1-го квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

В ноябре 2020-го, до введения карантина "выходного дня" и очередного локдауна в январе этого года, Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в 1-м квартале 2021 года, передает "Экономическая правда".

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Впрочем, в ведомстве прогнозируют: если в дальнейшем вводить карантин не будут, начиная со 2-го квартала и до конца 2021-го экономика выйдет на положительную динамику. Однако риск следующей волны пандемии, что повлечет за собой дальнейшие карантинные ограничения, все еще остается высоким.

При этом, по итогам января-ноября 2020 года, Минэкономики оценивает падение ВВП на 4,7% к соответствующему периоду 2019-го.

В 2021 году рост ВВП Украины составит 3%, а восстановление экономики будет происходить в умеренном темпе.