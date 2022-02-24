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четверг, 24 февраля 2022 09:03

Вторжение России в Украину – мировые финансовые рынки падают, цена нефти превысила $100

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Вторжение России в Украину – мировые финансовые рынки падают, цена нефти превысила $100
Мировые финансовые рынки падают. Фото: Рixabay

После высадки российских войск в украинских городах на Черном море и заявления Украины о начале полномасштабного вторжения РФ, мировые акции упали.

Доллар, золото и цены на нефть взлетели вверх, передает Reuters.

На азиатских торгах началась распродажа, в результате чего широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал более чем на 3,2%. Австралийские акции упали на 3%, китайские голубые фишки – на 1,3%.

Токийский индекс Nikkei снизился на 2,4%. Фьючерсы на фондовом рынке США также упали: S&P 500 – на 2,3%, Nasdaq – на 2,8%.

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"Сценарий, который мы видим — это самый плохой "медвежий" сценарий для рынков. Нет покупателей из-за рисков, но есть много продавцов, поэтому рынки падают", — прокомментировал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone.

Индекс волатильности активов, известный как индекс "страха", вырос более чем на 55% за последние девять дней.

Фьючерсы на нефть резко колебавшиеся в последнее время в среду марки Brent подскочили более чем на 3,5% и преодолели отметку в $100 за баррель в четверг впервые с сентября 2014 года. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили на 4,6% до $96,22 за баррель – это самый высокий уровень с августа 2014 года.

Спотовое золото подскочило более чем на 1,7%, достигнув самого высокого уровня с начала января 2021 года.

Геополитические угрозы повлияли на доходность американских облигаций в четверг, в результате чего доходность 10-летних облигаций США резко снизилась до 1,868% по сравнению с закрытием на уровне 1,977% в среду. Доходность 2-летних облигаций также упала до 1,5% при закрытии.

Распродажа распространилась на рынки криптовалют, в результате чего биткойн впервые за месяц упал ниже $35 000.

Рубль обрушился на утренних торгах после оглашения Путина о военной операции. Доллар поднялся выше 84 рублей впервые с 2016 года, евро превысил 95 рублей впервые с 2014 года. Российский фондовый рынок открылся обвалом более чем на 10%.

На столичных и Санкт-Петербургских фондовых биржах остановлены торги.

Сьогодні російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Білорусь підтримує незаконні дії росіян.

Атака почалася близько 5:00, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з тимчасово окупованої території АР Крим.

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