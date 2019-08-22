Второй колхоз: почему украинцы не спешат создавать ОСМД

Часто протоколы собрания ОСМД бывают сфальсифицированы. Жители реально не участвуют в управлении ОСМД. Фото: life.pravda.com.ua

В прошлом году только в 25% многоэтажек существовали объединения совладельцев многоквартирных домов. В Украине они не популярны, рассказал Gazeta.ua Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Есть печальный опыт колхозов. Сейчас ситуация повторяется. Всю полноту власти передают голове ОСМД. У нас есть куча случаев с неэффективным управлением, внутренними конфликтами или кражей денег всего дома", - объясняет Сергиенко.

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Часто протоколы собрания ОСМД бывают сфальсифицированы.

"Жители реально не участвуют в управлении ОСМД. Они просто не ходят на собрания. А несколько заинтересованных активистов ничего кардинально изменить не могут. Так, устранить голову - тоже проблема. Решение легко обжаловать в суде", - отмечает Александр Сергиенко.

Фонд энергоэффективности будет возмещать 40-50% расходов на утепление и термомодернизацию жилья для ОСМД. Соответствующую программу Наблюдательный совет Фонда утвердил 16 августа. Заявки на участие в ней можно подавать с сентября. Первые 300 получат дополнительный грант в размере 20%.