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четверг, 10 декабря 2020 09:01

Вступил в силу закон о поддержке бизнеса на карантине

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Вступил в силу закон о поддержке бизнеса на карантине
Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн. выплат - закон вступил в силу. Фото: pixabay.com

Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн выплат.

Вчера соответствующий закон обнародовали в издании "Голос Украины", поэтому сегодня, 10 декабря, он вступил в силу. Закон обеспечивает в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, потерявшим часть зарплаты или дохода из-за введения карантина.

Также единовременные выплаты получит и бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников. Предусмотрена и одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Временно, в течение срока действия карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить государственную поддержку.

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Для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина на период его действия и в течение 1 месяца со дня его окончания, продлили действие договоров аренды коммунального и государственного имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Закон отменяет взимание платы по договорам аренды коммунального и государственного имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

В страховой стаж человека будут включать период, в течение которого он получал пособие по частичной безработице в результате карантина из-за пандемии коронавируса.

В Украине ФОПы 1-й и 2-й групп получат пособие на детей до 10 лет на период карантина. За денежной помощью можно обратиться до 31 декабря. Выплата составит от 1770 до 2218 грн в месяц.

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Дата
10
декабря

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