Всемирный банк объяснил, что ждет Украину без денег МВФ

Сотрудничество с МВФ гарантирует Украине финансирование от других международных организации. Фото: Politeka.net

Чтобы избежать финансового кризиса, Украине нужно продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом.

"Программа МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Критически важно продолжить сотрудничество с Фондом в ближайшие 3 года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество", - заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает Уніан.

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По ее словам, сотрудничество с МВФ гарантирует финансирование от других международных организации. В частности, Всемирный банк не сможет дальше оказывать поддержку, если Украина не останется в программе МВФ.

"Мы призываем президента Владимира Зеленского и его администрацию начать переговоры о новой программе с Фондом осенью текущего года, как это планировалось ранее", - отметила Сату Кахконен.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря. Вместе с тем в Киеве 21 мая прибыла миссия МВФ. В течение 2 недель они будут проверять состояние реформ в Украине. По итогам работы миссии станет известно, насколько Украина готова получить очередной транш $1,3 млрд.