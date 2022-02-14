Все рейсы в "Борисполе" и "Жулянах" проходят по расписанию

Все рейсы в аэропорту "Борисполь" проходят по расписанию.

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Об этом говорится в комментарииях з обоих аэропортов "Украинской правде".

В "Борисполе" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы проходят согласно расписанию. Только компания KLM отменила свои рейсы с 13 по 17 февраля. Согласно сайту компании, отменен рейс Qatar Airways Company в Доху. Причина неизвестна.

В "Киеве" также отметили, что работают в штатном режиме, а также отслеживают всю информацию из авиакомпаний 24/7. Если будет какая-либо информация об отмене или переносе от самих компаний – сразу сообщат. По состоянию на сегодняшний день нет отмененных рейсов.

По информации с сайта аэропорта в Жулянах – все рейсы также проходят по расписанию.

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На этой неделе виакомпания airBaltic организует два дополнительных рейса из Киева в Ригу – в ответ на рост спроса.

"На этой неделе airBaltic планирует выполнять ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу", - сообщили в airBaltic.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что в связи с нынешней ситуацией в Украине пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину с 13 по 28 февраля, получили дополнительные права на возмещение.